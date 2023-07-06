Зеленский создал 10 военных администраций в Запорожской области
На территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций населенных пунктов и назначил их руководителей
Соответствующий указ №374/2023 датирован 5 июля 2023 года.
Согласно ему, образовано:
- Великобелозерская сельская военная администрация Васильевского района Запорожской области;
- Веселовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Гуляйпольскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
- Константиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Малиновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
- Мирненскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Новоуспеновская сельская военная администрация Мелитопольского района Запорожской области;
- Александровскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Федоровскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
- Акимовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.
Военные администрации созданы на исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения". Генштабу и Запорожской областной государственной администрации президент поручил принять соответствующие меры, связанные с образованием военных администраций.
Указ вступает в силу дня опубликования.
Отдельными предписаниями Зеленский назначил начальников этих военных администраций.
Согласно распоряжениям,
- начальником Великобелозерской сельской военной администрации Васильевского района стал Юрий Николаевич Рыбалка;
- начальником Веселевской поселковой военной администрации Мелитопольского района назначен Сергей Анатольевич Кутьев;
- начальницей Константиновской сельской военной администрации Мелитопольского района назначена Валерия Юрьевна Павленко;
- начальником Мирненской поселковой военной администрации Мелитопольского района назначен Владимир Владимирович Морозовский;
- начальником Новоуспеновской сельской военной администрации Мелитопольского района назначен Максим Валерьевич Борисенко;
- начальницей Александровской сельской военной администрации Мелитопольского района назначена Алена Васильевна Чмиль;
- начальником Акимовской поселковой военной администрации Мелитопольского района назначен Александр Евгеньевич Правосуд;
- начальником Гуляйпольской городской военной администрации Пологовского района назначен Сергей Александрович Ярмак;
- начальником Малиновской сельской военной администрации Пологовского района назначен Владимир Борисович Шиш;
- начальником Федоровской сельской военной администрации Пологовского района назначен Игорь Александрович Шевченко.
Часть населенных пунктов, в которых созданы новые военные администрации, расположена на территории, временно оккупированной российскими захватчиками. Создание военных администраций упрощает принятие решений в громадах во время войны. Военные администрации обладают рядом полномочий, чтобы оперативно решать определенные вопросы, в частности, касающиеся работников бюджетных учреждений, предоставления коммунальных услуг, связанные с имущественными вопросами и т.д.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.16
- Актуальное
- Важное