Соответствующий указ №374/2023 датирован 5 июля 2023 года.

Согласно ему, образовано:

Великобелозерская сельская военная администрация Васильевского района Запорожской области;

Веселовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Гуляйпольскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Константиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Малиновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Мирненскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Новоуспеновская сельская военная администрация Мелитопольского района Запорожской области;

Александровскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Федоровскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Акимовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.

Военные администрации созданы на исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения". Генштабу и Запорожской областной государственной администрации президент поручил принять соответствующие меры, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Отдельными предписаниями Зеленский назначил начальников этих военных администраций.

Согласно распоряжениям,

начальником Великобелозерской сельской военной администрации Васильевского района стал Юрий Николаевич Рыбалка;

начальником Веселевской поселковой военной администрации Мелитопольского района назначен Сергей Анатольевич Кутьев;

начальницей Константиновской сельской военной администрации Мелитопольского района назначена Валерия Юрьевна Павленко;

начальником Мирненской поселковой военной администрации Мелитопольского района назначен Владимир Владимирович Морозовский;

начальником Новоуспеновской сельской военной администрации Мелитопольского района назначен Максим Валерьевич Борисенко;

начальницей Александровской сельской военной администрации Мелитопольского района назначена Алена Васильевна Чмиль;

начальником Акимовской поселковой военной администрации Мелитопольского района назначен Александр Евгеньевич Правосуд;

начальником Гуляйпольской городской военной администрации Пологовского района назначен Сергей Александрович Ярмак;

начальником Малиновской сельской военной администрации Пологовского района назначен Владимир Борисович Шиш;

начальником Федоровской сельской военной администрации Пологовского района назначен Игорь Александрович Шевченко.

Часть населенных пунктов, в которых созданы новые военные администрации, расположена на территории, временно оккупированной российскими захватчиками. Создание военных администраций упрощает принятие решений в громадах во время войны. Военные администрации обладают рядом полномочий, чтобы оперативно решать определенные вопросы, в частности, касающиеся работников бюджетных учреждений, предоставления коммунальных услуг, связанные с имущественными вопросами и т.д.