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Зеленский сообщил о разоблачении двух генералов-изменников из СБУ

1 апреля, 2022 пятница
00:42
война с Россией

Президент Украины заявил, что сейчас нет времени заниматься всеми предателями, но постепенно будет очищать силовые структуры.

Об этом он рассказал в своем вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .

"Впоследствии они получат свои наказания, а пока они уже не генералы, не сотрудники СБУ", – отметил глава государства.

Президент назвал их поименно:

  • экс начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович,
  • экс начальник управления СБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович.

"Эти служащие высшего офицерского состава, которым что-то помешало определиться, где их Родина, нарушившая военную присягу, данную на верность украинскому народу. Они будут непременно лишены высших воинских званий. Случайным генералам нам не по пути", - добавил Владимир Зеленский.

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СБУ
Владимир Зеленский
предатели
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