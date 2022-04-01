Зеленский сообщил о разоблачении двух генералов-изменников из СБУ
Президент Украины заявил, что сейчас нет времени заниматься всеми предателями, но постепенно будет очищать силовые структуры.
Об этом он рассказал в своем вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .
"Впоследствии они получат свои наказания, а пока они уже не генералы, не сотрудники СБУ", – отметил глава государства.
Президент назвал их поименно:
- экс начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович,
- экс начальник управления СБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович.
"Эти служащие высшего офицерского состава, которым что-то помешало определиться, где их Родина, нарушившая военную присягу, данную на верность украинскому народу. Они будут непременно лишены высших воинских званий. Случайным генералам нам не по пути", - добавил Владимир Зеленский.
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