Зеленский сообщил о деоккупации еще одного населенного пункта Харьковщины
Украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села. Спасибо всем нашим героям!" – написал Зеленский.
- Напомним, украинские военные за прошедшие пять дней освободили более 3 тыс. квадратных км территории, что больше, чем российским оккупантам удалось захватить с начала апреля
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