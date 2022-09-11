Зеленский сообщил о деоккупации еще одного населенного пункта Харьковщины

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села. Спасибо всем нашим героям!" – написал Зеленский.

Напомним, украинские военные за прошедшие пять дней освободили более 3 тыс. квадратных км территории, что больше, чем российским оккупантам удалось захватить с начала апреля

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