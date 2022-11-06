Зеленский сообщил, что 4,5 млн украинцев не имеют электроснабжения
После вражеских атак продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии, поэтому 4,5 млн украинцев не имеют света
Об этом президент Украины сказал в вечернем видеообращении от 6 ноября.
Зеленский рассказал, что в Украине продолжаются отключения электроэнергии в целях стабилизации энергосистемы. По состоянию на этот день без света 4,5 млн. украинцев в Киеве и шести областях.
Президент добавляет, что на этой неделе он провел специальные совещания с членами правительства, работниками областных администраций и представителями энергетики. Моделируются сценарии и соответствующие действия по решению проблем.
"Что бы ни хотели террористы, чего бы добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас", - отмечает президент Украины.
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