Зеленский сообщил, что 4,5 млн украинцев не имеют электроснабжения

Об этом президент Украины сказал в вечернем видеообращении от 6 ноября.

Зеленский рассказал, что в Украине продолжаются отключения электроэнергии в целях стабилизации энергосистемы. По состоянию на этот день без света 4,5 млн. украинцев в Киеве и шести областях.

Президент добавляет, что на этой неделе он провел специальные совещания с членами правительства, работниками областных администраций и представителями энергетики. Моделируются сценарии и соответствующие действия по решению проблем.

"Что бы ни хотели террористы, чего бы добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас", - отмечает президент Украины.

В столице 4 ноября 450 тыс. квартир остались без энергоснабжения, - Кличко

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