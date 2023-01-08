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Зеленский: Соледар и Бахмут держатся, туда будут переброшены дополнительные подразделения

8 января, 2023 воскресенье
21:34
война с Россией

Ситуация на передовой за первую неделю года не претерпела существенных изменений. Продолжаются тяжелые бои на Луганщине и Донетчине, в Бахмут и Соледар будут переброшены дополнительные подразделения

Об этом сообщил президент Украины во время вечернего обращения.

"Ситуация на передовой за первую неделю года не претерпела существенных изменений. Продолжаются тяжелые бои на Луганщине и Донетчине – каждая горячая точка на этих направлениях хорошо известна", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что Бахмут держится несмотря ни на что, хотя большая часть города разрушена российскими ударами. Украинские военные отражают постоянные попытки российских наступлений.

"Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело. Нет такого клочка земли возле этих двух городов, на котором бы не отдал свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима. Это одно из самых кровавых мест на фронте", - добавил президент. .

Вместе с тем он добавил, что командующий направлением, генерал Сырский, объехал войска, обороняющиеся на подступах к Бахмуту и Соледару. Он отметил бойцов наградами за стойкость и организовал переброску дополнительных подразделений в эти города.

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