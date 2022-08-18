Зеленский: согласовали с Гутеррешем необходимость срочно отправить миссию ООН в Еленовку, где РФ совершила теракт против украинцев
Международные организации должны добиваться доступа к местам содержания украинцев и фильтрационных лагерей в РФ
Об этом президент Украины сообщил на итоговом брифинге, передает Эспрессо.TV .
"Призвал генсека принять все возможные меры и задействовать все возможные механизмы ООН, чтобы вернуть наших людей домой. Согласили с Гутеррешем то, что нужно как можно скорее направить миссию ООН в Оленевку, где Россия совершила один из самых страшных терактов против украинцев. Подчеркиваю, что все международные организации должны делать все необходимое, чтобы получить доступ ко всем местам, где содержатся украинские граждане, в частности фильтрационные лагеря. Международное сообщество должно проявить силу, чтобы заставить Россию соблюдать конвенции", - рассказал Владимир Зеленский.
- Отметим, что Зеленский после встречи с Эрдоганом и Гутеррешем отметил , что переговоры с РФ возможны только если российские войска уйдут из Украины.
- Также Зеленский подчеркнул , что ядерный шантаж России должен стать последним аргументом для признания РФ государством-террористом.
- В то же время Зеленский поблагодарил Гутерреша и Эрдогана за "зерновую инициативу" и отметил проблему продажи похищенного Россией в Украине продовольствия.
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