Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны, - Бутусов
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в facebook.
По его словам, Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны, которым станет Алексей Резников.
"Это Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Новый кандидат в министры Резников не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию", - написал Бутусов.
Поэтому он считает, что Резников будет для Офиса президента управляемой фигурой.
"Ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию", - убежден Бутусов.
Он добавил, что другим кандидатом, который рассматривался Владимиром Зеленским, была бывший кандидат в мэры Киева Ирина Верещук из фракции "Слуги народа".
- 23 октября сообщалось, что Алексей Резников получил предложение возглавить Министерство обороны.
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