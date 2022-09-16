Зеленский согласится на транзит российского аммиака только в обмен на пленных, - Reuters
Президент Украины согласится с возобновлением экспорта российского аммиака через Украину, только если Москва вернет Киеву украинских военнопленных
Об этом Зеленский заявил в интервью Reuters.
"Я против поставок аммиака из РФ через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных", – сказал он.
Президент заявил, что сотни российских военных попали в плен во время контрнаступления Украины в Харьковской области. В то же время, он сказал, что в России под стражей будет находиться больше наших военных, чем в Украине российских.
Зеленский добавил, что высказал свое условие руководству ООН, желающей возобновить подачу российского аммиака в Украину, чтобы снизить глобальный дефицит удобрений.
- 15 сентября стало известно, что Организация Объединенных Наций и Турция обсуждают возможный экспорт российского аммиака через трубопровод в Украине.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. В частности, стороны обсудили возможность продления "зернового коридора".
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