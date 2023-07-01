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Зеленский собрал Ставку на Ривненской АЭС: о чем говорили

1 июля, 2023 суббота
21:05
Война с Россией

Президент Владимир Зеленский 1 июля провел заседание Ставки на Ривненской АЭС, где обсуждалась ситуация на электростанции и оперативная обстановка на границе с Беларусью

Об этом он сообщил в telegram.

Отмечается, что заседание было выездным, на котором президент заслушал доклады по ситуации на белорусской границе, в частности, от Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

Также Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с министром внутренних дел Игорем Клименко, командующим объединенными силами генералом-лейтенантом Сергеем Наевым, командующим Национальной гвардией Украины Юрием Лебедем и руководителем Госпогранслужбы Украины Сергеем Дейненко вопрос усиления Северного направления и охраны АЭС.

Кроме того, Зеленскому доложили об оборонных рубежах, социально-экономической ситуации и защите Ривненской АЭС от киберугроз.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

29 июня в Украине стартовали масштабные учения на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Экстренные службы будут отрабатывать алгоритм действий в 4 областях.

Утром ГУР сообщало, что оккупанты  постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска подготовили все для техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

1 июля в Институте изучения войны оценили риски подрыва оккупантами ЗАЭС. Аналитики утверждают, что российская армия маловероятно может прибегнуть к теракту на Запорожской АЭС, однако опыт подрыва Каховской ГЭС может показать обратное.

Украина
Белорусь
Ровенщина
атомная энергетика
Сергей Наев
Валерий Залужный
Кирилл Буданов
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