Зеленский собрал Ставку главнокомандующего: анализировали дальнейшие возможные действия врага

Об этом сообщает Офис президента.

"Были заслушаны доклады по оперативной ситуации на фронте и возможным действиям врага в ближайшей перспективе. Участники заседания акцентировали внимание на обеспечении подразделений сил обороны на самых горячих участках вооружением и другими средствами. Также были рассмотрены вопросы усовершенствования противовоздушной обороны Украины, в частности для защиты объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отдельно члены Ставки заслушали информацию о возобновлении энергетической системы Украины после недавних ракетных атак России.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ за отражение российской массированной атаки ракетами и дронами, отметив зенитчиков Киевщины, Одесчины и Херсонщины, а также энергетики, ликвидирующие последствия ударов РФ.

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