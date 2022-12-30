Зеленский собрал Ставку главнокомандующего: анализировали дальнейшие возможные действия врага
Президент Владимир Зеленский 30 декабря провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего
Об этом сообщает Офис президента.
"Были заслушаны доклады по оперативной ситуации на фронте и возможным действиям врага в ближайшей перспективе. Участники заседания акцентировали внимание на обеспечении подразделений сил обороны на самых горячих участках вооружением и другими средствами. Также были рассмотрены вопросы усовершенствования противовоздушной обороны Украины, в частности для защиты объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отдельно члены Ставки заслушали информацию о возобновлении энергетической системы Украины после недавних ракетных атак России.
- Президент Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ за отражение российской массированной атаки ракетами и дронами, отметив зенитчиков Киевщины, Одесчины и Херсонщины, а также энергетики, ликвидирующие последствия ударов РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.67
- Актуальное
- Важное