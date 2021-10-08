Зеленский снова врет, и в этом - ничего нового, - пресс-служба "Евросолидарности"
"Европейская Солидарность" советует главе СБУ проверить самого себя и Владимира Зеленского на предмет их совместного преступного участия в ограблении вкладчиков ПриватБанка на 41 млн долларов; выведении этих грязных денег Коломойского в иностранные юрисдикции с целью уклонения от уплаты налогов и приобретения элитной зарубежной недвижимости
Время проверить наконец причастность лично Зеленского и руководителя его Офиса к сливу россиянам секретной спецоперации по задержанию российских военных преступников из так называемой частной армии Вагнера.
Так же немедленной проверке подлежит перерасчет 60 млн долларов на оккупированные территории из государственного Укрэксимбанка. Ведь это означает участие в финансировании терроризма со стороны руководителя этого учреждения Мецгера, то кума, то друга, то свата Зеленского, который преподнес его на эту должность и которому дает публичные указания по движению средств. Об этом по крайней мере свидетельствует их прошлогодний телефонный разговор в присутствии журналистов.
Чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователей и обнародованных на этой неделе, правоохранители по прямому указанию Зеленского пытаются реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк о якобы связи Порошенко с Медведчуком.
Кроме того, власть в очередной раз пытается очернить Петра Порошенко как лидера украинской, проевропейской оппозиции на фоне плачевных результатов собственного управления.
Петр Порошенко в очередной раз категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов.
Зеленский снова врет, и в этом - ничего нового.
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