English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Зеленский снова собрал Ставку Главнокомандующего: решали, как противодействовать новым видам оружия, к которому прибегла РФ

Зеленский снова собрал Ставку Главнокомандующего: решали, как противодействовать новым видам оружия, к которому прибегла РФ

5 октября, 2022 среда
13:20
война с Россией

Сегодня, 5 октября, состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Об этом в телеграме сообщил Владимир Зеленский.

В ходе встречи представители разведки, штаба ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте.

Также обсудили ряд важных вопросов, в частности, как противодействовать новым типам оружия, которое использует Россия в войне с Украиной.

Среди других рассмотренных вопросов - стабилизация на только что оккупированных территориях, дальнейшее освобождение наших земель и подготовка украинских войск к зимнему периоду.

"Шаг за шагом двигаемся к победе. Слава Украине!" – написал Зеленский.

  • 14 сентября разведка Великобритании сообщила, что Россия начала использовать против Украины иранские беспилотники.
  • 23 сентября Украина изгнала посла Ирана из-за использования Россией иранских беспилотников.
  • 24 сентября россияне выпустили по Югу Украины 9 иранских дронов. Также в этот день украинские зенитчики сбили иранский многоцелевой ударный дрон "Мохаджер-6".
  • 29 сентября сообщили, что Россия в течение недели успела применить в Украине 29 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136.
  • В ночь на 5 октября в Белой Церкви Киевской области дважды прогремели взрывы. Город атаковали иранскими дронами-камикадзе.
  • 5 октября МИД Ирана опроверг поставки РФ беспилотников, которые она активно использует в войне с Украиной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Владимир Зеленский
военные силы Украины
Читайте также:
Путін на військовому параді у Москві
Автор Антин Борковский
4 октября, 2022 вторник
Наиболее вероятно, что ВСУ собьют ядерную ракету, - британский полковник Грант
Фрэнсис Фукуяма
3 октября, 2022 понедельник
Политэкономист Фукуяма спрогнозировал коллапс в России "в ближайшие дни"
Біла Церква
5 октября, 2022 среда
Россия атаковала Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе, есть пострадавший
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.95
    Покупка 39.95
    Продажа 40.87
  • EUR
    Покупка 38.92
    Продажа 40.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
5 октября
15:25
Лиз Трасс
Трасс: мирное соглашение между РФ и Украиной не должно включать территориальные уступки
15:24
Венгрия
Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей на 1,9 млрд евро, - Bloomberg
15:22
Джошуа узнал дату возвращения на ринг после поражения от Усика
15:12
Эксклюзив
Бундестаг
Немецкие политики поддерживают вступление Украины в НАТО, - нардеп Климпуш-Цинцадзе
15:06
В России запретили крутить на радио песни артистов, не поддерживающих войну с Украиной
15:05
Россия надеется, что ее привлекут к расследованию взрывов на "Северных потоках"
15:04
Еспресо
Министр Ткаченко сманипулировал информацией об отсутствии Эспрессо в телемарафоне "Единые новости"
14:53
Народу Украины вручили польскую Премию рыцаря свободы
14:53
Не справляются еще с мая: Россия начала проводить скрытую мобилизацию еще весной, - ГУР
14:52
ПВО
Для сбития иранских дронов Украина нуждается в современных системах ПВО, - Воздушные силы
14:50
Международная боксерская ассоциация упразднила отстранение россиян и белорусов от соревнований
14:34
Цивилизованный мир знает, что Запорожская АЭС продолжит работать в Украине, - Энергоатом о попытках РФ подчинить станцию
14:33
Песков
В Кремле заявили, что считают "своими" только те территории Украины, на которых на момент "принятия" в состав РФ действовали оккупационные администрации
14:32
Кривое зеркало диктатуры
14:23
Из-за санкций Россия продает металлы убыточно до 50%, - росСМИ
13:50
ВСУ показали вещи кадыровцев после уничтожения их опорного пункта в Херсонской области
13:49
Дмитрий Песков
В Кремле заверили, что пока не собираются менять статус "специальной военной операции"
13:48
Эксклюзив
Армия РФ во время отступления в Харьковской области оставила военных, которые отказывались воевать, - боец ВСУ
13:46
Во время украинского контрнаступления в Харьковской области погиб ирландский доброволец
13:46
Нобелевскую премию по химии присудили за простой способ связывания молекул
13:41
В районе Севастополя прогремел взрыв. По предварительным данным, в аэропорту Бельбек, – Гончаренко
13:39
Австрия готова принимать переговоры по войне в Украине и поддерживать связь с РФ, - The Hill
13:35
Украинские воины ВМС за сутки уничтожили по меньшей мере 13 оккупантов, два танка, столько же тяжелых машин армии РФ
13:34
Александр Ткаченко
"Нужно было менять формат": Ткаченко объяснил отсутствие "Еспресо", "5 канала" и "Прямого" в телемарафоне
13:26
Эксклюзив
Ситуация в Херсонской области кардинально изменится после освобождения Берислава, - офицер ВСУ Трегубов
13:18
Следует быть готовыми к неожиданностям после инцидентов на "Северном потоке", - Урсула фон дер Ляйен
13:13
Звезда "Мстителей" раскритиковал Маска за скандальные заявления об Украине
13:12
Эксклюзив
Инна Совсун
У власти нет политической воли, чтобы что-то сделать с РПЦ в Украине, - нардеп Совсун
13:03
В Украине ликвидирован российский майор, - офицер ВСУ Штефан
12:51
Глава МИД Литвы назвал слабым восьмой пакет санкций против РФ
12:49
Алла Пугачева
Детей Пугачевой и Галкина травят в школе за политическую позицию родителей
12:48
Обновлено
РФ нанесла ракетный удар по Запорожью, есть погибшие
12:43
В Украине 6 октября будет сухая погода и умеренный ветер, – синоптик Наталья Диденко
12:42
На заседании OПEК+ Саудовская Аравия и РФ потребуют существенного сокращения добычи нефти, – FT
12:38
Россия и Китай отказались обсуждать на Совбезе ООН запуск ракет КНДР
12:37
Маск сломался. При чем тут Китай, Трамп и выборы в США?
12:27
Россия возобновляет поставки газа в Италию
12:21
Александр Ткаченко
Ткаченко встал на защиту бывших ведущих медведчуковских каналов, работающих на едином телемарафоне
12:19
На фото глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Освобожденная Белогоровка: Гайдай объявил о начале деоккупации всей Луганщины
12:18
В Британии начались учения младших командиров ВСУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV