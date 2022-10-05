Об этом в телеграме сообщил Владимир Зеленский.

В ходе встречи представители разведки, штаба ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте.

Также обсудили ряд важных вопросов, в частности, как противодействовать новым типам оружия, которое использует Россия в войне с Украиной.

Среди других рассмотренных вопросов - стабилизация на только что оккупированных территориях, дальнейшее освобождение наших земель и подготовка украинских войск к зимнему периоду.

"Шаг за шагом двигаемся к победе. Слава Украине!" – написал Зеленский.

14 сентября разведка Великобритании сообщила, что Россия начала использовать против Украины иранские беспилотники.

23 сентября Украина изгнала посла Ирана из-за использования Россией иранских беспилотников.

24 сентября россияне выпустили по Югу Украины 9 иранских дронов. Также в этот день украинские зенитчики сбили иранский многоцелевой ударный дрон "Мохаджер-6".

29 сентября сообщили, что Россия в течение недели успела применить в Украине 29 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136.

В ночь на 5 октября в Белой Церкви Киевской области дважды прогремели взрывы. Город атаковали иранскими дронами-камикадзе.

5 октября МИД Ирана опроверг поставки РФ беспилотников, которые она активно использует в войне с Украиной.