Зеленский снова собрал Ставку Главнокомандующего: решали, как противодействовать новым видам оружия, к которому прибегла РФ
Сегодня, 5 октября, состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Об этом в телеграме сообщил Владимир Зеленский.
В ходе встречи представители разведки, штаба ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте.
Также обсудили ряд важных вопросов, в частности, как противодействовать новым типам оружия, которое использует Россия в войне с Украиной.
Среди других рассмотренных вопросов - стабилизация на только что оккупированных территориях, дальнейшее освобождение наших земель и подготовка украинских войск к зимнему периоду.
"Шаг за шагом двигаемся к победе. Слава Украине!" – написал Зеленский.
- 14 сентября разведка Великобритании сообщила, что Россия начала использовать против Украины иранские беспилотники.
- 23 сентября Украина изгнала посла Ирана из-за использования Россией иранских беспилотников.
- 24 сентября россияне выпустили по Югу Украины 9 иранских дронов. Также в этот день украинские зенитчики сбили иранский многоцелевой ударный дрон "Мохаджер-6".
- 29 сентября сообщили, что Россия в течение недели успела применить в Украине 29 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136.
- В ночь на 5 октября в Белой Церкви Киевской области дважды прогремели взрывы. Город атаковали иранскими дронами-камикадзе.
- 5 октября МИД Ирана опроверг поставки РФ беспилотников, которые она активно использует в войне с Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.87
-
EUR
Покупка 38.92Продажа 40.14
- Актуальное
- Важное