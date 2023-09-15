Зеленский снова поедет к Байдену, "хлопок" в Крыму имеет как стратегическое, так и символическое значение. Акценты мировых СМИ 15 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 15 сентября.

Почему Украина активизировалась в Крыму

Фото: Крымский ветер

Едва ли не все иностранные СМИ растиражировали вчерашнюю успешную украинскую атаку ракетами на военные цели в Крыму. СБУ и ВМС Украины совершили атаку на российский объект под Евпаторией с использованием крылатых ракет и беспилотников, сообщил ВВС источник в украинской разведке.

По данным источника BBC в разведке, украинская операция использовала беспилотники для выведения из строя радиолокационного оборудования, затем нанесла удар крылатыми ракетами для поражения пусковых установок ПВО.

"После выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС поразили двумя крылатыми ракетами "Нептун" системы С300 и С400 "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов", - сообщил источник.

Ракеты "Нептун" были разработаны украинскими военными для военно-морского использования, но также модифицированы для наземных целей.

Никакой информации о количестве пораженных батарей не сообщается.

BBC Verify проанализировала кадры в соцсетях, на которых поднимается дым, и считает, что они касаются нападения на Евпаторию.

Министерство обороны России, напротив, уменьшило важность атаки и заявило, что они сбили 11 беспилотников над Крымом. Назначенные Россией местные чиновники не сообщают о повреждении военного объекта или систем ПВО.

"Украина, похоже, ужесточает операции против оккупационных войск в Крыму", - отмечают в ВВС.

Такого же мнения об усилении Украиной атак на Россию в Крыму придерживается и The New York Times. Там говорят , что заявления о повреждении российских средств противовоздушной обороны и военных кораблей отражают растущую стратегию Украины по снижению способности Кремля использовать регион как плацдарм, жизненно важный для его военных усилий.

"В последние недели Украина резко ускорила темпы ударов на Крымском полуострове и вокруг него, критически важном центре для российской армии, где она накапливает войска, горючее, боеприпасы и другие припасы и направляет их на поля сражений на юге Украины. На полуострове также расположена основная база Черноморского борьба за преодоление российского вторжения тянется во многих регионах и на сотни миль, но украинские военные уже давно утверждают, что ее невозможно выиграть, не нацелившись на российские активы и операции в Крыму. в июле Москва расторгла соглашение о перевозке зерна, Украина пытается создать в какой-то мере безопасный коридор для гражданских грузовых судов, частично путем уничтожения российского флота и заставляя его держаться осторожно", - пишут The New York Times.

Бен Барри, старший научный сотрудник по изучению сухопутных войн Международного института стратегических исследований, Британского аналитического центра, написал в четверг, что успешная "глубокая битва" Украины против целей далеко за линией врага может "настроить силы Украины на успех прорыва или, по крайней мере, значительно уменьшить боевую мощь" России».

В CNN также объяснили , почему Украина усилила удары по оккупированному Крыму?

"В последние недели Украина усилила ракетные удары и удары беспилотников по оккупированному Крыму, пытаясь нанести как стратегические, так и символические удары российским войскам, которые аннексировали полуостров в 2014 году", - отмечают журналисты.

Украина настаивает на том, что удары по Крыму, направленные по российским военно-морским базам и кораблям, являются неотъемлемой частью их контрнаступательной стратегии, направленной на изоляцию полуострова и усложнение для России ведения военных операций на материковой части Украины. Об этом CNN сообщил украинский источник, знакомый с этой стратегией.

Смещение внимания в Крым произошло после того, как в июле Россия позволила прекратить действие Черноморской зерновой инициативы. С этого времени Черноморский флот России возобновил блокаду украинских портов, препятствуя жизненно важному экспорту зерна и угрожая глобальной продовольственной безопасности.

Флот также использовался для ударов по украинской территории с моря – в частности, во время тяжелых и продолжительных бомбардировок украинских зернохранилищ и портовой инфраструктуры в Одессе.

Нанося свои удары по российским военным кораблям в Черном море и военно-морским базам в Севастополе, Украина пыталась ограничить оперативный потенциал российского флота.

Однако удары по Крыму также имеют огромное символическое значение и направлены на то, чтобы нанести ущерб престижу президента России Владимира Путина. Руководитель Кремля дал понять, что намерен "восединить" Россию и Украину, которые он видит как одну страну.

Керченский мост является физическим выражением этой цели. Путин распорядился построить 12-мильную переправу – самую длинную в Европе – стоимостью около 3,7 миллиарда долларов. В день его открытия в 2018 году Путин возглавил колонну мостом в триумфальном проявлении русского патриотизма. Многие украинцы давно ненавидят этот мост, который они дважды успешно атаковал после начала полномасштабного вторжения России.

Владимир Зеленский снова поедет к Джо Байдену

Фото: телеграмм-канал Владимира Зеленского

Многие иностранные СМИ написали о запланированном визите президента Украины Владимира Зеленского в США. В частности, The Guardian отметили , что Владимир Зеленский посетит Байдена во время обсуждения Конгрессом помощи в 24 миллиарда долларов. Ожидается, что президент Украины посетит Белый дом и Капитолийский холм во время заседания Генассамблеи ООН

"Поездка Зеленского происходит в то время, когда Конгресс обсуждает просьбу президента Джо Байдена предоставить 24 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи для Украины, которая борется с российским вторжением. Представитель администрации, пожелавший анонимно обсудить этот деликатный визит, сказал, что Зеленский встретится в Белом доме в следующий четверг. Поездку в Капитолий подтвердили два помощника Конгресса, которым предоставили анонимность для обсуждения планов", - пишут журналисты.

Президент Украины уже ездил в США во время полномасштабного вторжения россиян. Поездка в Вашингтон состоялась в декабре 2022 года, выступил с горячей речью на совместном заседании Конгресса. В то время это была первая известная поездка Зеленского за пределы страны после российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Детали визита Зеленского на следующей неделе пока не разглашаются. Также отмечается, что консервативные законодатели-республиканцы настаивают на значительном сокращении федеральных расходов США, а некоторые из союзников Дональда Трампа, бывшего президента, специально стремятся остановить поступление денег в Украину.

Смерть Пригожина и отсутствие критики показывает, насколько не хватает доверия Путину к его военному руководству.

Фото: коллаж espreso.tv

The Washington Post написали статью о внутренних перетасовках в управлении армией РФ за день до смерти Пригожина. Они отметили, что за день до крушения самолета, в результате которой погиб командир наемников Вагнера Евгений Пригожин, генерал Сергей Суровикин, соратник Пригожин, известный как "генерал Армагеддон", был отстранен от должности главы ВВС России.

Устранение Суровикина было не единственным намеком на то, что среди командующих русской войной в Украине происходит консолидация.

Четыре дня раньше Кремль объявил, что президент Владимир Путин посетил главный штаб войны вместе с генералом Валерием Герасимовым, начальником Генерального штаба. В течение многих месяцев Герасимов редко появлялся на публике и вместе с министром обороны Сергеем Шойгу был частым объектом острых публичных тирад Пригожина, обвинявших военное руководство России в некомпетентности.

В штабе в Ростове-на-Дону – том самом, который Пригожин и бойцы Вагнера захватили во время короткого, экстраординарного мятежа в июне – Путин пожал руку Герасимову, и они вместе прошли мимо стены с портретами награжденных офицеров. Путин с улыбкой поздравил "товарищей офицеров" перед закрытой встречей с солдатами.

Меседж был четким: Шойгу и Герасимов остаются управлять, служа желанием Путина. Между тем, их внешние критики и внутренние соперники молчали или отстранялись.

Приблизительно через 96 часов после визита в Ростов Пригожин, который достиг единственного значительного территориального достижения России за этот год, захватив город Бахмут, был мертв, таким образом устранив величайшего провоенного критика неудач российской армии в Украине.

"Авиакатастрофа Вагнера остается окутанной тайной. Доверенное лицо Пригожина, выдвинувшее две теории: Пригожин и два его заместителя были убиты российским правительством, то есть никому, начиная с Путина, нельзя доверять; или что их смерть была организована внешними актерами, и в этом случае российские службы безопасности не смогли их защитить", – пишут журналисты.

В любом случае, говорят аналитики, гибель Вагнера, увольнение и исчезновение регулярных российских военных командиров подчеркивают, насколько Путину не хватает доверия к его военному руководству. Опасаясь измены, российский лидер предпочел лояльность компетентности, и он терпел внутренние распри, ухудшившие его военную машину.

"Армия выродилась организационно, интеллектуально и технически", – сказал Павел Лузин, эксперт по российской армии и старший научный сотрудник Jamestown Foundation, базирующийся в США.

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