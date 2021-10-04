Зеленский: СНБО пока не готовит новые санкции против олигархов

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Трускавце, передает телеканал "Дом".

Он отметил, что СНБО сегодня не готовит введение новых санкций против олигархов или медиа.

"Насколько мне известно - сегодня нет. Но СНБО постоянно работает. Там есть много вопросов относительно недр. Есть много вопросов с тем, что не весь список поступил из Кабмина по преступникам сейчас. Там было даже несколько ошибок. Исправляются некоторые ошибки, уже исправлены. И добавляется этот список. знаю, не дожали тематику с контрабандой. И это я точно знаю, потому что была поставлена задача две недели доработать. это будет в конце недели, должны показать результаты. По вопросу недр - полного отчета еще тоже не было. Я думал, что мы не решим так скоро вопрос газоснабжения. Пока этот вопрос решен, но вопрос поставок угля, которого не хватает, этот вопрос также будет подниматься на заседаниях СНБО ", - отметил Зеленский.

Также президент не назвал дату следующего заседания Совбеза.

"Ждите по пятницам", - сказал он.

Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принятый в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.

24 сентября глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.

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