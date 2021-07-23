Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки

Об этом передает ОПГ.

Так, Зеленский уволил Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки, причины в указе не названы.

На его место президент назначил Литвиненко, которого перед тем уволил с должности директора Национального института стратегических исследований.

Справка: Александр Литвиненко в 2013 году закончил Королевский колледж оборонных наук Великобритании. До этого - в 2009 году - учился в КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение". В 1994 году окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии Федеральной службы контрразведки России по специальности "прикладная математика" (люстрационное проверку прошел в 2015 году). Впоследствии, занимал должность директора Национального института стратегических исследований.

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