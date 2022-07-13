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Зеленский сменил руководителя Черновицкой ОГА

13 июля, 2022 среда
21:58
политика

Руслан Запаранюк назначен главой Черновицкой областной государственной администрации

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Запаранюка главой Черновицкой ОГА вместо Сергея Осачука.

Во время встречи в ОП Зеленский убежден, что знание региона и его специфики поможет Руслану Запаранюку успешно реализовать поставленные перед ним задачи.

"В условиях военного положения из-за полномасштабного вторжения РФ приоритетом для государства является слаженная работа таможни, не препятствующая движению гуманитарных грузов, обустройству пунктов пропуска на государственной границе, предоставлению социальных услуг временно перемещенным лицам, которые были вынуждены выехать из регионов Украины, где ведутся боевые действия и тому подобное", - говорится в сообщении.

Руслан Запаранюк родился в 1974 году в с. Нижние Становцы в Черновицкой области. В 1997 окончил Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича (специальность "физик, преподаватель"), в 2003 году - Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (специальность "экономист по учету и аудиту").

Работал на разных должностях в финансовом секторе Черновицкой области. С июля 2014 года по настоящее время – начальник филиала Черновицкого областного управления АО "Государственный сберегательный банк Украины".

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Украина
Владимир Зеленский
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