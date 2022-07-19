Зеленский сменил начальников управлений СБУ в 6 областях
Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении-назначении начальников управлений СБУ. Частично – это ротация, а частично – нет
Об этом сообщает официальное интернет-представительство Владимира Зеленского.
19 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов об увольнении-назначении руководителей Службы безопасности Украины в отдельных областях государства.
С должности заместителя Главы Службы безопасности Украины президентским указом уволен Владимир Горбенко. С должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области согласно президентскому решению идет Руслан Григоренко. Уволены также руководители Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области Владимир Краснянский, в Житомирской – Сергей Лысак, в Закарпатской – Иван Рудницкий, в Полтавской – Евгений Борзилов.
И назначены начальниками Управления Службы безопасности Украины: Сергей Лысак в Днепропетровской области, Евгений Борзилов – в Закарпатской, Иван Рудницкий – в Полтавской, Эдуард Федоров – в Сумской и Александр Куць в Харьковской
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