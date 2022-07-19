Зеленский сменил начальников управлений СБУ в 6 областях

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Владимира Зеленского.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов об увольнении-назначении руководителей Службы безопасности Украины в отдельных областях государства.

С должности заместителя Главы Службы безопасности Украины президентским указом уволен Владимир Горбенко. С должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области согласно президентскому решению идет Руслан Григоренко. Уволены также руководители Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области Владимир Краснянский, в Житомирской – Сергей Лысак, в Закарпатской – Иван Рудницкий, в Полтавской – Евгений Борзилов.

И назначены начальниками Управления Службы безопасности Украины: Сергей Лысак в Днепропетровской области, Евгений Борзилов – в Закарпатской, Иван Рудницкий – в Полтавской, Эдуард Федоров – в Сумской и Александр Куць в Харьковской

Президент Владимир Зеленский 9 июля уволил 5 чиновников, занимавших должности чрезвычайных и полномочных послов Украины в 9 странах

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