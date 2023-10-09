Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны

Об этом стало известно на сайте официального интернет-представительства президента.

"Уволить Танцура Игоря Ивановича с должности командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа №678/2023.

Танцор назначен на этот пост 15 мая 2022 года. Ранее генерал-майор был начальником штаба – заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ. А в 2019 году был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего ООС.

В августе МВД России объявило командующего сил ТРО в розыск.

Фото: Сухопутных войск

Вместо этого новым командующим Сил ТРО следующим указом главы государства №679/2023 назначен Анатолий Баргилевич.

Фото: Цензор.НЕТ

Что известно о новом командующем силами ТрО

Анатолию Баргилевичу 54 года. Военное образование он получил в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. Звание генерал-майором получил в 2017 году.

Генерал-майор Баргилевич ранее был командующим территориальной обороной Командования Сухопутных войск, с 2022 года являлся начальником штаба восточной группировки войск. До этого, с 2020-го - заместителем командующего ВС ВСУ по территориальной обороне.

В 2016 году за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинской по случаю Дня Вооруженных Сил Украины был награжден орденом Даниила Галицкого.