Зеленский сменил командующего сил Теробороны ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Игоря Танцуру
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook со ссылкой на указы президента.
Указом №366 президент уволил с должности Командующего Сил ТрО ВСУ Юрия Галушкина.
Следующим указом Зеленский назначил на этот пост генерал-майора Игоря Танцуру.
Ранее Танцура был начальником штаба – заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ. А в 2019 году был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего ООС.
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