Зеленский сменил командующего сил Теробороны ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook со ссылкой на указы президента.

Указом №366 президент уволил с должности Командующего Сил ТрО ВСУ Юрия Галушкина.

Следующим указом Зеленский назначил на этот пост генерал-майора Игоря Танцуру.

Ранее Танцура был начальником штаба – заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ. А в 2019 году был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего ООС.