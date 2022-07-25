Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента Украины .

"Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", – отмечено в Указе №530.

Следующим Указом №531 Зеленский назначил командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины Виктора Хоренко.

"Назначить Хоренко Виктора Александровича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", – говорится в документе.

Генерал-майор Григорий Галаган был командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины от 25 августа 2020 года.

В понедельник, 25 июля, президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко

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