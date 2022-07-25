Зеленский сменил командующего Сил специальных операций
Силами специальных операций Вооруженных сил Украины вместо Григория Галагана будет руководить Виктор Хоренко
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента Украины .
"Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", – отмечено в Указе №530.
Следующим Указом №531 Зеленский назначил командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины Виктора Хоренко.
"Назначить Хоренко Виктора Александровича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", – говорится в документе.
Генерал-майор Григорий Галаган был командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины от 25 августа 2020 года.
- В понедельник, 25 июля, президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко
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