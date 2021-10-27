Зеленский сменил главу Херсонской ОГА

Об этом говорится в указе президента.

"Уволить Козыря Сергея Вячеславовича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Зеленский сразу назначил нового главу ОГА.

"Назначить Лагуту Геннадия Николаевича главой Херсонской областной государственной администрации", - говорится в указе .

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