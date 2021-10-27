Зеленский сменил главу Херсонской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА. Им стал Геннадий Лагута
Об этом говорится в указе президента.
"Уволить Козыря Сергея Вячеславовича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Зеленский сразу назначил нового главу ОГА.
"Назначить Лагуту Геннадия Николаевича главой Херсонской областной государственной администрации", - говорится в указе .
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