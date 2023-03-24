Зеленский сменил главу Черниговской райадминистрации
Президент уволил Андрея Кужеля с должности главы Черниговской райгосадминистрации Черниговской области
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Офиса президента.
"Уволить Кужеля Андрея Анатольевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", – говорится в документе.
Другим распоряжением Зеленский назначил на этот пост Андрея Попика.
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