Она подчеркнула, что Зеленский уходит от ответа на главный вопрос - работает ли сеть оффшоров сейчас и получает ли семья президента дивиденды.

"Именно ответов на наши вопросы до сих пор нет. Когда мы готовили материалы, фильм и статья для The Guardian, для OCCRP, мы отправили с коллегами вопросов на три страницы. Я никогда в жизни настолько подробно обрабатывала все вопросы, и ожидала немного другого", - говорит журналистка.

По ее словам, в ходе расследования нашли одну компанию, вокруг которой была создана целая сеть оффшорок.



"То, что лично меня беспокоит, - это ситуация с дивидендами. Мы в ходе расследования нашли одну компанию, она зарегистрирована на Британских Виргинских островах, и вокруг этой компании на самом деле и была создана вся сеть оффшорных компаний, связанных с бизнесом, производством этих юмористических шоу. Ранее она не была известна - это Maltex Multicapital Corp ", - отмечает Логинова.

По мнению Елены Логиновой, когда Зеленский говорит, что все это было известно и это только события 2012 года - это манипуляции.

"Когда Зеленский говорит, что все это было известно и это только события 2012 года, когда они перешли работать на" 1 + 1 ", и наш генпрокурор Венедиктова тоже самое говорит, что это события очень давние и ничего нового в них нет, - это очень манипулятивно. Потому что как раз часть в этой компании принадлежала фирме Film Heritage. Это фирма, которая ранее принадлежала Зеленскому и его жене, а сейчас она принадлежит его жене ", - констатирует журналистка .



"Но почему не назвать, так, эта фирма продолжает получать дивиденды? Наверное потому, что если ты передаешь часть своих акций другой фирме, ты не можешь их получать. Возможно, поэтому Зеленский не может ответить. Я не знаю, это ключевой вопрос" , - предполагает автор расследования.

На вопрос, есть ли до сих пор у Зеленского бизнес в оффшорах, она отметила: "К сожалению, без ответов фигурантов этой истории мы не можем ничего точно сказать. Потому что у нас документы не все, которые есть: пока мы с вами разговариваем, они могут подписать еще какой-то трастовый договор или еще сделать какую-то операцию, и все абсолютно переигрывается. То есть люди, которые участвуют в этой истории - это ключевые люди в нашей стране: Зеленский, Баканов, Шефир. Они должны нам ответить. И тогда мы сможем получить полную картину. Сейчас у нас есть вопросы без ответов ", - констатирует Логинова.



"Если Зеленский говорит, что это нужно было во время Януковича, чтобы уберечь свой бизнес, - это да, это может быть, никто не исключает такую цель. Но потом, когда ты у власти уже два года и все твои друзья и бизнес-партнеры дальше продолжают вести свой бизнес в оффшорах - это значит, что ты не доверяешь стране, в которой ты построил свой бизнес и в которой ты управляешь. Ты хочешь что-то спрятать, у тебя есть на это причина ", - отмечает она.

"Причина оффшоров - это анонимность. Власть должна быть прозрачной, а здесь немного получается у нас диссонанс: ты не можешь быть и прозрачным, и хорошим, и хорошим борцом против всего плохого, а одновременно иметь оффшоры", - резюмирует журналистка.

Она также опровергла заявление Зеленского, что за расследованием стоит пятый президент Порошенко. Логинова отмечает, что Офис президента избрал такую тактику защиты.

"Я думаю, он понимает, что это не какой-то заказ Петра Алексеевича. Я думаю, что они в Офисе решили, что лучше [выбрать] эту оборонительную тактику, и она, возможно, сработает. Потому что Зеленский выиграл на том, что побеждал в дебатах Порошенко своей риторикой ", - напомнила журналистка проекта "Слидство.Инфо ".