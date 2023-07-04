Зеленский скоординировал с премьером Швеции усилия по приближению членства стран в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, во время которого лидеры координировали усилия по приближению членства Украины и Швеции в НАТО
Об этом рассказал Зеленский в телеграме.
Отмечается, что лидеры двух стран обсудили ситуацию на поле боя, последние события на территории России и темпы реализации предварительных договоренностей по оборонной поддержке Швеции.
Кроме того, Зеленский и Кристерссон договорились координировать усилия по приближению членства Украины и Швеции в НАТО.
"Благодарю за результативное полугодичное председательство Швеции в Совете Европейского Союза и активное участие в подготовке двух санкционных пакетов против страны-агрессора", - написал Зеленский.
- Президент Владимир Зеленский считает , что Вооруженные Силы Украины имеют наибольший боевой опыт среди всех армий Европы, который после войны будет очень нужен НАТО.
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