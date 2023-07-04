Об этом рассказал Зеленский в телеграме.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили ситуацию на поле боя, последние события на территории России и темпы реализации предварительных договоренностей по оборонной поддержке Швеции.



Кроме того, Зеленский и Кристерссон договорились координировать усилия по приближению членства Украины и Швеции в НАТО.



"Благодарю за результативное полугодичное председательство Швеции в Совете Европейского Союза и активное участие в подготовке двух санкционных пакетов против страны-агрессора", - написал Зеленский.