Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Зеленский подчеркнул, что американская ЗРК Patriot - это единственное оружие, которое может сбивать некоторые виды российских ракет, поэтому Украине нужно больше таких систем.

"На сегодняшний день единственное оружие, которое способно останавливать некоторые виды ракет РФ, которые она применяет по нашему гражданскому населению, школам, инфраструктуре, энергетической системе, единственная система в мире - это Patriot. Этому научила эта война", - сказал президент.

Кроме того, он также отметил, что наличие в Украине ЗРК Patriot просто отключает возможность России запугивать десятки миллионов мирных людей.

"Реальность следующая: 50 батарей Patriot – и в большинстве люди не будут погибать", – добавил глава государства.