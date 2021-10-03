Зеленский сказал, когда разговаривал с Лукашенко о "вагнеровцах"

Об этом в главы Украинского государства спросили в воскресенье, 3 октября 2021 года, на брифинге по итогам выездного заседания фракции президентской партии "Слуга народа" в городе Трускавце Львовской области, передает Еспресо.TV .



"Мое обсуждение было с господином Лукашенко - это правда. По телефону, когда эти люди (боевики ППК" Вагнера "- ред.), насколько мне известно, автобусами заехали на территорию Беларуси", - приводит слова Зеленского издание Украинская правда .



"Я что-то слышал, что они там откуда согласно операции летели. Я не знаю ...", - добавил президент.



В то же время, Зеленский уверяет, что именно в то время, когда в Беларусь заехали боевики, он об этом сообщил Лукашенко телефону, а также уточнил некоторые детали, известные ему к тому времени.



Лукашенко в свою очередь пообещал президенту Украины изучить этот вопрос и "сделать все возможное".



"И после этого - все", - подчеркнул Владимир Зеленский.



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