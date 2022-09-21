Зеленский: Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной

Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента Украины.

"Ситуация на передовой четко свидетельствует, что инициатива - за Украиной. Наши защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование. Хочу сегодня особо отметить 81 отдельную десантно-штурмовую бригаду - за смелость при освобождении населенных пунктов на Донетчине. А также 93-ю отдельную механизированную бригаду – за героическую оборону Бахмута и Соледара. Спасибо вам! Спасибо всем нашим героям!", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также отреагировал на ситуацию в РФ.

"Конечно, сегодня довольно шумные новости из России. Много вопросов на этот счет. Но что, собственно, произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции – четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то что звучит где-то, а то, что наша задача", - говорится в видео-обращении Зеленского.

Вечером 20 сентября анонс обращения Путина исчез с пропагандистских сайтов. В комментариях говорят, что президента РФ "мобилизовали".

Напомним, 20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин хочет поскорее закончить войну в Украине, но понимает, что ему придется уйти со всех оккупированных территорий.

20 сентября Госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".

Новость 20 сентября о "референдумах" и "мобилизации" в РФ резко обрушила акции на Московской бирже.

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков считает, что всеобщая мобилизация в России закончится протестами, потому что воевать за главу Кремля Владимира Путина никто не захочет.

Вечером 20 сентября глава комитета госдумы РФ по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время" Андрей Картаполов заявил, что общей мобилизации не будет.