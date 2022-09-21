English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Зеленский: Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной

Зеленский: Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной

21 сентября, 2022 среда
01:51
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о героических успехах ВСУ в войне с Россией

Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента Украины.

"Ситуация на передовой четко свидетельствует, что инициатива - за Украиной. Наши защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование. Хочу сегодня особо отметить 81 отдельную десантно-штурмовую бригаду - за смелость при освобождении населенных пунктов на Донетчине. А также 93-ю отдельную механизированную бригаду – за героическую оборону Бахмута и Соледара. Спасибо вам! Спасибо всем нашим героям!", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также отреагировал на ситуацию в РФ.

"Конечно, сегодня довольно шумные новости из России. Много вопросов на этот счет. Но что, собственно, произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции – четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то что звучит где-то, а то, что наша задача", - говорится в видео-обращении Зеленского.

  • Вечером 20 сентября анонс обращения Путина исчез с пропагандистских сайтов. В комментариях говорят, что президента РФ "мобилизовали".
  • Напомним, 20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин хочет поскорее закончить войну в Украине, но понимает, что ему придется уйти со всех оккупированных территорий.
  • 20 сентября Госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".
  • Новость 20 сентября о "референдумах" и "мобилизации" в РФ резко обрушила акции на Московской бирже.
  • Российский оппозиционер Дмитрий Гудков считает, что всеобщая мобилизация в России закончится протестами, потому что воевать за главу Кремля Владимира Путина никто не захочет.
  • Вечером 20 сентября глава комитета госдумы РФ по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время" Андрей Картаполов заявил, что общей мобилизации не будет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Украина
Россия
Владимир Зеленский
военные силы Украины
Военные новости
Читайте также:
F-16
20 сентября, 2022 вторник
Командующий ВВС США рассказал, когда Украина может получить истребители F-16
Олександр Усик, Ентоні Джошуа, бокс
20 сентября, 2022 вторник
Стало известно, какую сумму Усик получил за реванш из Джошуа
Виталий Портников
Автор Виталий Портников
20 сентября, 2022 вторник
Путин хочет воевать
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.42
    Покупка 40.42
    Продажа 41.33
  • EUR
    Покупка 40
    Продажа 41.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
21 сентября
02:24
ВСУ ударили по скоплению российской техники недалеко от Каховской ГЭС
00:53
Виктор Коваленко
Сборная Украины потеряла еще двух футболистов перед матчем против Шотландии
00:43
Зеленский пообщался с Биллом Клинтоном
00:39
Эксклюзив
Доказательства по делу расстрела на Майдане в 2014 году дают понимание, как началась эта война - адвокат Титич
00:36
Кадыров обратился к "бандеровцам" и заявил о новой тактике войны в Украине
00:31
Байден официально предложил кандидатуру посла США в России
00:17
Денис Пушилин
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 сентября
00:17
Пентагон заключил контракт на дальнобойные дроны Switchblade для Украины
00:03
Радослав Сикорский
Смерть Сталина? Радослав Сикорский саркастически отреагировал на отмену заявления Путина
2022, вторник
20 сентября
23:38
Лиз Трасс
Лиз Трасс заявила о "рекордной британской поддержке" Украины в 2022 году
23:09
Эксклюзив
Совбез РФ
Две башни Кремля сейчас борются за власть, в течение недели поймем, какая из них одержала верх, - политолог Шлинчак
23:05
Инфографика
Ожидая обращения Путина, россияне спрашивали у Google, как уехать за границу
23:02
Угроза разрушения врагом Печенежской дамбы: жителей близлежащих населенных пунктов готовят к возможной эвакуации
22:46
В октябре миссия МВФ начнет работу над новой программой для Украины, – Шмыгаль
22:30
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ выполняют чрезвычайно важную миссию, а руководство РФ ищет выход из тупика. Колонка Сергея Згурца
22:25
Общей мобилизации не будет, - председатель комитета госдумы РФ
22:19
Вторжение России в Украину нарушает устав ООН в 1945 году, - Байден
22:02
Нарисуют не менее 80%. Андрющенко спрогнозировал результаты псевдореферендума в Мариуполе
21:48
Укроборонпром будет строить боеприпасный завод совместно со страной-членом НАТО
21:43
До двух километров. Рада предлагает расширить пограничные полосы на границе с Россией и Беларусью
21:37
ЛГБТ
Бельгийские католические священники предложили молитву для гей-пар
21:31
Еврокомиссия может ослабить санкции в отношении российского угля, - Bloomberg
21:19
Государственный телеканал Freedom приглашает в эфир только депутатов "Слуги Народа"
21:17
Еще одна провокация. Макрон прокомментировал намерения Кремля провести "референдум" на оккупированных территориях
21:06
Воевать за Путина никто не хочет, – российский оппозиционер Гудков
20:59
Пентагон
Пентагон заявил, что "референдумы" РФ – это информационная операция
20:56
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:49
Молдова выбрала 7 газоснабжающих компаний вместо Газпрома
20:46
Белый дом: Путин готовит два сценария
20:31
Рада приняла законопроект о возможной демобилизации мужчин с тремя детьми
20:29
На фото Дмитрий Кулеба
Дважды нет. Кулеба ответил российским пропагандистам о возможности его встречи с Лавровым
20:20
Конгресc США
В США планируют передать Украине замороженные активы РФ
20:16
Верховная Рада приняла четыре евроинтеграционных закона
20:10
Белый дом
Это вопиющее нарушение суверенитета Украины, - в США прокомментировали намерения РФ провести "референдумы"
19:42
"Получат результаты Гитлера 1945 года": Минобороны Украины о планах оккупантов относительно "референдумов"
19:37
"Кремль нервничает": в ЕС прокомментировали планы России относительно "референдумов" и "военного" закона
19:28
"Рашизм - это...": в Киеве проведут уличную выставку об идеологии оккупантов
19:22
На Херсонщине ПВО сбила российский штурмовик, а на Николаевщине - дрон-камикадзе
19:22
Больницы оккупированной Горловки переполнены ранеными захватчиками, тела вывозят грузовиками – Генштаб
19:08
Эксклюзив
Дела волонтеров - это информационная бомба, перебивающая реальные проблемы с гуманитарной помощью, - волонтер Литинский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV