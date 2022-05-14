Зеленский – сенаторам США: Россия должна быть официально признана спонсором терроризма

Об этом сообщил Офис президента .

Зеленский подчеркнул, что визит является мощным сигналом двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США, а также народа.

Президент отметил, что сегодня Украина борется с РФ, защищая демократические ценности и свободы, право народов свободно выбирать будущее.

"Россия совершает геноцид против украинского народа. Совершает военные преступления, которых ужасается весь мир, - пытки, массовые расстрелы, изнасилования. Таких преступлений Европа не видела со времен Второй мировой войны", - сказал он.

Зеленский отметил особую роль в США в усилении санкций против РФ.

По его словам, особенно важно усиление санкции на банковский сектор агрессора.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего усиления санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством - спонсором терроризма", - сказал Зеленский.

Президент назвал выдающимся событием вступление в силу закона США о ленд-лизе и защите демократии в Украине.

Зеленский также выразил надежду на то, что Сенат США оперативно утвердит пакет дополнительного финансирования для поддержки украинского народа.