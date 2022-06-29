Зеленский: Сегодняшний удар по Николаеву доказывает абсолютно для всех в мире, что давления на РФ недостаточно

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Россия выпустила по Николаеву сразу десять ракет.

"Один только сегодняшний удар России по городу Николаев – сразу 10 ракет, и все – по гражданским объектам – доказывает абсолютно для всех в мире, что давления на Россию недостаточно. Одна из этих ракет, сверхзвуковая противокорабельная ракета "Оникс". Разбор завалов продолжался в течение дня, по состоянию на данный момент известно о пяти погибших, а еще удар по Очакову, по Днепру, продолжились российские обстрелы на Харьковщине, в Сумской области, также на Донбассе. – ситуация там остается сверхжесткой, очень тяжелой", - говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

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