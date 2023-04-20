Зеленский сегодня выступит перед Конгрессом Мексики, - Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 апреля, выступит перед Конгрессом Мексики по видеосвязи
Об этом сообщают два мексиканских источника, передает Reuters .
По словам источников, речь должна состояться около полудня в четверг.
Обращение Зеленского в нижнюю палату Конгресса состоится по приглашению группы дружбы Конгресса между Мексикой и Украиной.
- Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Пентагон в шпионаже за его правительством на фоне утечки секретных документов Вашингтона. Он заявил об усилении мер безопасности.
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