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Зеленский сегодня выступит перед Конгрессом Мексики, - Reuters

20 апреля, 2023 четверг
05:44
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 апреля, выступит перед Конгрессом Мексики по видеосвязи

Об этом сообщают два мексиканских источника, передает Reuters .

По словам источников, речь должна состояться около полудня в четверг.

Обращение Зеленского в нижнюю палату Конгресса состоится по приглашению группы дружбы Конгресса между Мексикой и Украиной.

  • Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Пентагон в шпионаже за его правительством на фоне утечки секретных документов Вашингтона. Он заявил об усилении мер безопасности.
Новости
Украина
Владимир Зеленский
Мексика
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