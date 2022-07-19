Зеленский сделал выбор в пользу Ермака и Татарова, поэтому избрание Клименко руководителем САП затягивалось - дипломат Бессмертный
Дипломат Роман Бессмертный считает, что президент Зеленский сделал выбор в пользу главы ОПУ Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова, поэтому назначение Александра Клименко руководителем САП так затягивалось
Политик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"На сегодняшний день президент Украины сделал выбор в пользу Ермака и Татарова. Поэтому происходит устранение тех, кто еще вчера был представителем "dream team" - команды мечты. Из тех, кто был с Зеленским с самого начала его президентства, с увольнением Ивана Баканова не осталось никого. Никакого чуда здесь нет, ведь прощание с фигурами, пытающимися соблюдать законы, происходило всегда", - отметил Бессмертный.
Дипломат добавил, что именно представителям Офиса президента не выгодно назначение Клименко руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Взаимоотношения Александра Клименко как ключевой кандидатуры на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его объекта исследования - Олега Татарова - известны давно. Поэтому здесь нужно искать ответ на вопрос, почему Офису президента - Ермаку и Татарову - не хотелось, чтобы среди ключевых персон борьбе с коррупцией появилась фигура Клименко", - заметил Роман Бессмертный.
- Кризис с назначением руководителя САП длился долгое время. Еще в августе 2020 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ушел в отставку. После этого ведомство временно возглавлял Максим Грищук.
- 2 декабря 2021 года послы стран Большой семерки призвали Украину назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 9 декабря руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что за должность руководителя САП происходит "большая борьба" и не исключил попыток некоторых представителей конкурсной комиссии затянуть процесс назначения.
- 20 декабря 2021 года Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП. В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК не является окончательным, и его нужно проанализировать. 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Затем комиссия объявила результаты конкурса, но потом отказалась утверждать их. 24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.
- 12 января этого года стало известно, что с 23 декабря комиссия ждет ответа Офиса генпрокурора, который должен дать разрешение на оглашение победителей. А Офис генпрокурора подтвердил, что не ведет спецпроверку, которая якобы блокирует назначение руководителя САП.
- 3 февраля конкурсная комиссия по избранию руководителя САП третий раз не утвердила результаты конкурса из-за отсутствия кворума. Следующее заседание комиссии было запланировано на 22 февраля, однако не состоялось по той же причине.
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