Политик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"На сегодняшний день президент Украины сделал выбор в пользу Ермака и Татарова. Поэтому происходит устранение тех, кто еще вчера был представителем "dream team" - команды мечты. Из тех, кто был с Зеленским с самого начала его президентства, с увольнением Ивана Баканова не осталось никого. Никакого чуда здесь нет, ведь прощание с фигурами, пытающимися соблюдать законы, происходило всегда", - отметил Бессмертный.

Дипломат добавил, что именно представителям Офиса президента не выгодно назначение Клименко руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Взаимоотношения Александра Клименко как ключевой кандидатуры на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его объекта исследования - Олега Татарова - известны давно. Поэтому здесь нужно искать ответ на вопрос, почему Офису президента - Ермаку и Татарову - не хотелось, чтобы среди ключевых персон борьбе с коррупцией появилась фигура Клименко", - заметил Роман Бессмертный.

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