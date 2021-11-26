Зеленский отрицает восстановление полномочий Татарова в Офисе президента

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV,



"Выбор господина Татарова. Его выбирает глава Офиса, это его зам, это его кадры. Назначает президент, как например, с судьями: их выбирает коллегия судейская, а назначает президент. Я не знаю их, мы их проверяем как можем. Здесь очень важен момент: Татаров – замглавы Офиса (президента, -ред.). И это человек, отвечающий за взаимодействие с правоохранительными органами", - считает Зеленский.



Он сказал, что знает о том, что против Татарова было открыто дело.



"Я знаю, что было правильное решение, Андрей (Ермак, – ред.) ему сказал: "Смотри, у тебя такая ситуация, ты должен сделать все, чтобы доказать, что ты не виноват. В этот период ты будешь в каких-то полномочиях ограничен". Мне кажется, что это было справедливое решение. Я не обращаю на это внимания (на то, закончилось ли дело, - ред.), но смотрите: он занимает эту должность. У него есть такие полномочия", – добавил президент.



Он, на уточнение журналистки, подчеркнул, что конфликта интересов нет.

Обновлено. Позже Зеленский заявил, что Татарову не вернули полномочия.

"Никаких полномочий Олегу Татарову по сотрудничеству с НАБУ, прокуратурой и СБУ не вернули. Важный момент, г-жа Мария Жартовская, поэтому мне кажется, что она ошиблась", - добавил он.

18 декабря 2020 стало известно, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении собственных полномочий в должности.

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

8 февраля в Офисе генпрокурора заявили , что НАБУ должно передать дело Олега Татарова, поскольку досудебное расследование в нем должно проводить СБУ.

1 марта истекли сроки следствия по делу, фигурантом которого является заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.