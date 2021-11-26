Зеленский отрицает восстановление полномочий Татарова в Офисе президента
Президент Владимир Зеленский заявил, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров не восстановил свои полномочия после отстранения по подозрению НАБУ
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV,
"Выбор господина Татарова. Его выбирает глава Офиса, это его зам, это его кадры. Назначает президент, как например, с судьями: их выбирает коллегия судейская, а назначает президент. Я не знаю их, мы их проверяем как можем. Здесь очень важен момент: Татаров – замглавы Офиса (президента, -ред.). И это человек, отвечающий за взаимодействие с правоохранительными органами", - считает Зеленский.
Он сказал, что знает о том, что против Татарова было открыто дело.
"Я знаю, что было правильное решение, Андрей (Ермак, – ред.) ему сказал: "Смотри, у тебя такая ситуация, ты должен сделать все, чтобы доказать, что ты не виноват. В этот период ты будешь в каких-то полномочиях ограничен". Мне кажется, что это было справедливое решение. Я не обращаю на это внимания (на то, закончилось ли дело, - ред.), но смотрите: он занимает эту должность. У него есть такие полномочия", – добавил президент.
Он, на уточнение журналистки, подчеркнул, что конфликта интересов нет.
Обновлено. Позже Зеленский заявил, что Татарову не вернули полномочия.
"Никаких полномочий Олегу Татарову по сотрудничеству с НАБУ, прокуратурой и СБУ не вернули. Важный момент, г-жа Мария Жартовская, поэтому мне кажется, что она ошиблась", - добавил он.
- 18 декабря 2020 стало известно, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
- 21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении собственных полномочий в должности.
- 30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.
- 8 февраля в Офисе генпрокурора заявили , что НАБУ должно передать дело Олега Татарова, поскольку досудебное расследование в нем должно проводить СБУ.
- 1 марта истекли сроки следствия по делу, фигурантом которого является заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.
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