Зеленский - самый влиятельный в мире лоббист, а санкции против России должны быть более жесткими, - Дубовик
Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик считает, что президент Украины Зеленский сейчас наиболее влиятельный лоббист в мире, а санкции против России должны быть более жесткими, чтобы каждый россиянин их почувствовал
Эксперт рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
"Вполне вероятно, что президент России Путин живет в изолированном мире, что ему не докладывают об определенных вещах, в том числе и военной кампании в Украине. Но вероятно, что Путин знает, что президент США Джо Байден назвал его преступником против человечности, ведь Кремль отреагировал на это заявление", – отметил Дубовик.
Эксперт также добавил, что вчерашнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к американскому Конгрессу уникально, ведь впервые в истории палата представителей и сенат собрались вместе, чтобы послушать иностранного лидера через видеосвязь.
"В экспертной среде уже называют Зеленского наиболее влиятельным лоббистом в мире. Если президент Украины говорит, что нужно что-то сделать, то миллионы людей в мире это подхватывают, развивают и давят на правительства своих стран. Шансы решения вопроса закрытого неба над Украиной минимальны, но уже видим безумную новую порцию финансовой помощи на оружие, и уже оружие идет в нашу страну. И также в Украину уже поступают новые противовоздушные комплексы. Давление на Россию очень важно и каждый день оно должно усиливаться. Нельзя наказать только Кремль, чтобы обычные россияне не страдали. Нет, сейчас нужны такие санкции, шоковые, системные и жесткие, чтобы сами россияне почувствовали", - заметил Дубовик.
- Напомним, аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд считает, что санкции на все энергоносители РФ смогли полностью остановить финансирование войны против Украины для Путина.
- 15 марта ЕС утвердил четвертый пакет санкций против России.
- В рамках четвертого пакета санкций ЕС ужесточил ограничительные меры против лиц и учреждений в РФ, причастных к преступным действиям российских властей.
- Санкции, которые страны Запада вводят против России за ее вторжение на территорию Украины, серьезно отражаются на экономике агрессора - внешний долг РФ и ее компаний достигает примерно 150 млрд дол.
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