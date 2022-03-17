Зеленский - самый влиятельный в мире лоббист, а санкции против России должны быть более жесткими, - Дубовик

Эксперт рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Вполне вероятно, что президент России Путин живет в изолированном мире, что ему не докладывают об определенных вещах, в том числе и военной кампании в Украине. Но вероятно, что Путин знает, что президент США Джо Байден назвал его преступником против человечности, ведь Кремль отреагировал на это заявление", – отметил Дубовик.



Эксперт также добавил, что вчерашнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к американскому Конгрессу уникально, ведь впервые в истории палата представителей и сенат собрались вместе, чтобы послушать иностранного лидера через видеосвязь.



"В экспертной среде уже называют Зеленского наиболее влиятельным лоббистом в мире. Если президент Украины говорит, что нужно что-то сделать, то миллионы людей в мире это подхватывают, развивают и давят на правительства своих стран. Шансы решения вопроса закрытого неба над Украиной минимальны, но уже видим безумную новую порцию финансовой помощи на оружие, и уже оружие идет в нашу страну. И также в Украину уже поступают новые противовоздушные комплексы. Давление на Россию очень важно и каждый день оно должно усиливаться. Нельзя наказать только Кремль, чтобы обычные россияне не страдали. Нет, сейчас нужны такие санкции, шоковые, системные и жесткие, чтобы сами россияне почувствовали", - заметил Дубовик.

Напомним, аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд считает, что санкции на все энергоносители РФ смогли полностью остановить финансирование войны против Украины для Путина.

15 марта ЕС утвердил четвертый пакет санкций против России.

В рамках четвертого пакета санкций ЕС ужесточил ограничительные меры против лиц и учреждений в РФ, причастных к преступным действиям российских властей.

Санкции, которые страны Запада вводят против России за ее вторжение на территорию Украины, серьезно отражаются на экономике агрессора - внешний долг РФ и ее компаний достигает примерно 150 млрд дол.