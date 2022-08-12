Зеленский с женой приветствовали участников акции "Дети-спасатели – герои войны"

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что эту акцию, которая проходит впервые, проводит Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям при поддержке Офиса президента. Участники акции – юные украинцы, совершившие подвиг спасателя во время полномасштабного российского вторжения.

Церемония прошла в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве.

"Я рад, что мы начинаем праздник Дня молодежи с такого очень важного мероприятия – приветствуем наших юных героев. Ваши поступки – сильные и взрослые", – сказал Зеленский, обращаясь к участникам акции.

Президент поблагодарил родных этих детей, воспитавших их смелыми и ответственными гражданами. Также Зеленский подчеркнул, что сегодняшняя церемония проходит в зале, где награждают и чествуют память Героев Украины.

"Для меня честь приветствовать вас именно в этом зале, который сегодня приобрел другое значение, - отметил он и поблагодарил юных украинцев за их мужество и стойкость. – Мы можем гордиться вами, а значит, у Украины есть будущее, которым мы можем гордиться уже сегодня. Приветствую всех вас. Вы – молодцы, вам аплодирует наше государство. Спасибо за каждую сохраненную вами жизнь!"

В церемонии также приняли участие министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук, вручившие участникам акции ценные подарки и комплекты формы спасателя.

В частности, был отмечен десятилетний Максим Бровченко из Бердянска. Мальчик имеет нарушения аутичного спектра. С началом полномасштабных военных действий на территории Украины он с семьей оказался в оккупации, и только в апреле его семья смогла уехать. Под контролем врачей в состоянии медикаментозного сна Максим с мамой добрался до Запорожья. Там они проживают и сегодня.

Максим рисует "космические" картины. В его творческом наследии – более ста работ, часть из которых сейчас в Киеве, а большинство – на оккупированной родине. Одну из своих картин юный художник продал за 10 тыс. грн, а заработанные средства перечислил военным. Во время церемонии Максим Бровченко подарил свою работу Елене Зеленской.

Также отмечен 14-летний Саша Гуцал из Бучи, семья которого находилась в оккупации до 9 апреля. Семья укрывалась в подвале, и Саша каждый день, рискуя собственной жизнью, под обстрелами пробирался мимо засады врага, чтобы найти еду и накормить младших детей. В апреле вся семья эвакуировалась в Винницкую область.

Лауреатом стала и семилетняя Иринка Васильева из Ривне. Отец девочки Александр Васильев служил в 14-й механизированной бригаде Вооруженных Сил Украины и погиб во время выполнения служебного задания 27 марта в селе Благодатное Николаевской области. Иринка потеряла на войне и своего дядю. Несмотря на это, она твердо решила продолжить дело папы и защищать Украину. Девочка делает веночки и успела собрать более 7 тыс. евро. За эти средства уже приобрели два тепловизора и два автомобиля, которые будут отправлены на фронт. Сейчас ведутся поиски третьего автомобиля.

Отмечен и ее сверстник Егор Шемет из Черниговщины. Со своим братом и двумя сестрами он живет вместе с бабушкой-опекуншей. В результате боевых действий их дом был частично поврежден, но семья до сих пор в нем проживает. С деревянным автоматом в руках мальчик охраняет разрушенную улицу, где после оккупации уцелели всего три дома. После освобождения села Егор помогает пиротехникам – сообщает, где остались подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные. Парень мечтает стать сапером, еще хочет вылечить своего старшего брата и отремонтировать дом.

Лауреатом стал 12-летний Глеб Бондаренко из Харькова. Находясь на детской площадке во время вражеского обстрела города кассетными бомбами, Глеб закрыл младшего мальчика, чем спас ему жизнь. Сам Глеб был ранен в правое плечо, правое легкое, предсердие. Сейчас он вместе с мамой находится на лечении в детском хирургическом отделении клиники "Шарите" в городе Берлине.

Президент также отметил героизм 15-летнего Андрея Покрасы из села Колонщина в Бучанском районе Киевской области. С 24 февраля по 6 марта мальчик с семьей оставался дома и каждый день вместе с отцом, используя дрон, помогал военным из ТРО корректировать огонь по враждеским позициям. Результат его работы – сожженная колонна из полусотни единиц российской техники, которая двигалась на Киев. В начале марта Андрей с мамой и сестрой уехал в Польшу, где закончил учебу. 1 июня вернулся в Украину. Сейчас находится в лагере в Карпатах.

Также был отмечен семилетний Давид Понуляк из Запорожья. Мальчик занимается казацким боевым искусством "Спас", победил в городских соревнованиях. Его мать Елена Шевчук – журналистка, детская писательница и глава общественной организации "Запорожские берегини". Давид с мамой оказывают помощь раненым в Запорожском военном госпитале вместе. Мальчик общается с защитниками, поет им песни, читает стихи. Также он плетет сетки. После обмена пленными, когда украинских военных, в том числе с ампутированными конечностями, привезли в госпиталь, маленький Давид сделал ангелов и раздавал защитникам, чтобы их поддержать.

Кроме того, был отмечен 16-летний Данила Сергеев. До войны – ученик 10 класса мариупольской общеобразовательной школы № 47. Его мать Анна Сергеева – военнослужащая, а отец Вадим до войны работал на ММК "Азовсталь". После начала военных действий в Мариуполе Данила вместе с сестрой и отцом оставался в городе. Парень помогал тушить пожары, возникавшие в результате вражеских обстрелов в домах, где находились люди. На развалинах разбитых магазинов искал продовольствие, готовил вместе со взрослыми еду на костре и кормил людей постарше, помогал больным и пожилым людям, которые не могли самостоятельно передвигаться в подвалы, хоронил погибших во дворе. Во время постоянных обстрелов почти каждый день добирался до колодца, расположенного в Центральном районе Мариуполя, где велись активные боевые действия, и приносил людям в подвал жизненно необходимую питьевую воду. 10 апреля, воспользовавшись непродолжительным прекращением огня, семья через Запорожье выехала в Ивано-Франковск, где проживает сейчас. Данила хочет учиться в Национальной академии внутренних дел Украины, мечтает быть полицейским.

Отмечается, что молодых героев приветствовали также украинские артисты.

Напомним, Международный день молодежи ежегодно отмечается 12 августа. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН в 1998 году. В Украине впервые будут праздновать День молодежи в августе вместе со всем миром, а не в июне, как это было раньше

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