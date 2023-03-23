Зеленский вручил награды защитникам Херсона
В четверг, 23 марта, Владимир Зеленский посетил село Посад-Покровское в Херсонской области и вручил государственные награды защитникам области
Об этом говорится в официальной телеграмме президента.
"Для меня честь поздравить бойцов, поблагодарить за защиту нашей территориальной целостности, суверенитет нашего государства. Хочу поблагодарить вас и всех ваших собратьев, которые сегодня с нами и которых, к сожалению, нет – они в сердце, в памяти и в истории" , – прокомментировал награждение президент.
Он также рассказал, что в селе Посад-Покровское в результате полномасштабной агрессии России повреждены многие дома и объекты социальной инфраструктуры. Сейчас там идет восстановление электро- и водоснабжения и отстраивается медицинская амбулатория.
"Осмотрели Пункт Несокрушимости и один из мобильных домов, установленных в селе. Пообщался с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим. Равно как и каждый город и село, пострадавшее от оккупантов", - подытожил Зеленский.
Президент также посетил один из энергетических объектов Херсонской области, где обсудил ситуацию с обеспечением электроэнергией населенных пунктов Херсонщины.
"Пообщались о возобновлении электроснабжения на деоккупированных территориях и ремонте оборудования, разрушенного в результате российских обстрелов", - отметил глава государства.
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