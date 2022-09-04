Зеленский с президентом Еврокомиссии фон дер Ляен обсудили выделение следующего транша макрофинансовой помощи Украине от ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 сентября, провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, в ходе которого они обсудили выделение Украине следующего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере.
Также в сообщении отмечается, что Зеленский и фон дер Ляен обсудили вступление Украины в Европейский Союз.
"Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций", - пишет Зеленский.
- Министры иностранных дел страны Евросоюза намерены расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.
- 2 сентября государства-члены ЕС согласились выделить еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.
- Украина на этой неделе ожидает от Евросоюза транша макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.
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