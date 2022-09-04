Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере.

"Провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен . Обсудили как можно скорейшее выделение следующего транша от ЕС макрофинансовой помощи", - пишет Зеленский.

Президент Украины подчеркнул необходимость подготовить 8-й пакет санкций, вместе с запретом на выдачу виз гражданам России. По словам Зеленского, он с фон дер Ляен скоординировали шаги по ограничению получения Россией сверхприбылей от продаж нефти и газа.

Также в сообщении отмечается, что Зеленский и фон дер Ляен обсудили вступление Украины в Европейский Союз.

"Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций", - пишет Зеленский.

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