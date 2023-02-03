Зеленский: "С начала войны дух был крепче, сейчас некоторые города на отдыхе, это слабость"
Президент Украины считает, что в некоторых городах страны считают, что они находятся на отдыхе. По его мнению, это слабость
Об этом на брифинге по итогам саммита Украина-ЕС заявил президент Владимир Зеленский.
"Устойчивость ребят на востоке зависит от оружия и мотивации. Мотивацию дает дух внутри государства. Я считаю, что с начала войны дух был крепче. Мы все были на войне. В городах, где не было оккупации, было полное ощущение, что все мы на войне" . Сейчас я вижу в некоторых городах, что они на отдыхе и я считаю, что это слабость", - отметил он.
Президент обратился к украинским журналистам.
"Вам нужно объединиться быстрее – укрепить этот дух, напомнить тем, кто отдыхает внутри нашего государства – что мы все на войне и напомнить, как все начиналось. Всем надо понимать, что мы на войне – она не закончилась. Дух и мотивация зависят от каждого из нас. Не обращать внимание на некоторые мелочи, а заниматься главным вопросом нашего государства – война. Без этого духа не будет победы, а без победы не будет Украины. Все в наших руках", - подытожил Зеленский.
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