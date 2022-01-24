Зеленский с Мишелем обсудили санкции против РФ для предотвращения дальнейшей агрессии в отношении Украины
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем
Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.
"Основное внимание во время разговора было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации безопасности", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что для Украины важно сохранение единства всех стран – членов ЕС по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
"Украина не будет поддаваться провокациям, вместе со своими партнерами будет сохранять спокойствие и выдержку", - говорится в заявлении.
Собеседники также обсудили вопросы подготовки ЕС широкого пакета превентивных экономических, политических и санкций безопасности, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию.
Зеленский отметил необходимость обеспечения развития отечественной экономики в условиях ситуации по безопасности.
"Он поблагодарил Евросоюз за своевременное решение о выделении макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро", - говорится в сообщении.
Лидеры скоординировали позиции по дальнейшему диалогу между Украиной и ЕС на 2022 год.
"В ближайшее время будет определена дата очередного, 24-го саммита Украина – ЕС. А уже в середине этого года с участием руководства Еврокомиссии, международных партнеров, а также европейского и международного бизнеса в Киеве состоится энергетический бизнес-форум с целью совместного обсуждения рисков для энергетической безопасности всей Европы", - подытожили в ОПУ.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС солидарен с Украиной, и в случае усиления агрессии РФ против Москвы будут применены масштабные санкции.
- Глава МИД Дании заявил, что в случае нового российского вторжения в Украину Евросоюз готов ввести против Москвы "всеобъемлющие, невиданные ранее" экономические санкции .
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