Зеленский: россияне выпустили по Украине 2014 ракет с начала полномасштабного вторжения

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время видеообращения.

Он отметил, что в день обращения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к Верховной Раде 3 мая российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов. А 4 мая – 7 ракетных ударов.

"В целом за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет, зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких "прилетов" – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры", – заметил президент.

По его словам, если взять только медицинскую инфраструктуру на сегодняшний день российские войска уничтожили или повредили уже почти 400 учреждений здравоохранения. Это больницы, роддома, амбулатории.





3 мая Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении перед Верховной Радой во вторник выразил веру в победу Украины над Россией и объявил о новом пакете военной поддержки.

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