Зеленский: россияне хотят, чтобы геноцид "играл на заднем плане", а шокирующие события стали повседневной жизнью

Об этом Зеленский рассказал студентам Лейденского университета, Университета Амстердама и Гаагского университета прикладных наук 12 сентября.

"Они (россияне, - ред.) хотят, чтобы геноцид стал чем-то, что играет на заднем плане. Они хотят заморозить войну и превратить шокирующие события в нечто повседневное", - сказал глава государства.

Украинский президент подчеркнул, что мир еще недостаточно объединился против таких действий России, потому Украина пытается установить новые партнерские отношения. В то же время Зеленский высоко отметил помощь Нидерландов.

"Благодарен всему студенческому сообществу Нидерландов за искреннее внимание к Украине и поддержку наших людей. Ваше лидерство, ваше участие помогают нам объединить мир ради наших общих ценностей. И это делает нашу защиту сильнее, нашу свободу делает сильнее", - добавил президент.

Помощь Нидерландов

11 июля Украина подписала меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов на истребителях F-16 с 11 государствами-партнерами. Меморандум с Украиной подписали Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

20 августа Владимир Зеленский поехал в Нидерланды для обсуждения с премьер-министром Марком Рютте, в частности, поставку истребителей F-16. По словам президента, произошла "прорывная договоренность". Зеленский сообщил , что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время выступления на VI Международном ветеранском форуме "Украина. Защитники. Будущее" заявила, что страна будет стараться передать самолеты как можно быстрее.

4 сентября стало известно, что Нидерланды предоставят гранты компаниям, которые планируют присоединиться к восстановлению Украины.