Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

"Россия проводит последовательно преступную политику депортации наших людей. Силой вывозит и взрослых, и детей - это одно из самых подлых российских военных преступлений. Всего сейчас вывезено более 200 тыс. украинских детей. Это и сироты из детских домов, и дети с родителями, и дети разлучены с семьями. Российское государство распыляет их по всей своей территории. Поселяет наших граждан в отдаленных регионах. Цель этой преступной политики - не просто украсть людей, а сделать так, чтобы депортированные забыли об Украине и не могли вернуться", - сказал Владимир. Зеленский.

Президент заверил, что все российские преступники будут наказаны.

"Мы должны найти ответ и на этот вызов, а также обеспечить, чтобы все, кто убивал, пытал или депортировал украинцев – ответил за свои действия. Неотвратимость наказания – это тот принцип, которому Украина точно научит Россию", – подытожил Зеленский.

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