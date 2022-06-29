Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

"Мы задействовали все международные рычаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за государственный терроризм. За все сделанное российской армией против украинцев в Кременчуге, в Очакове, в Лисичанске, в Харькове, в Днепре, во многих других городах Украины. По состоянию на этот вечер общее количество российских ракет, ударивших по нашим городам, уже 2811; а сколько еще авиабомб, сколько артиллерийских снарядов...", - говорится в обращении президента Украины.

Владимир Зеленский также рассказал, что на заседании Совбеза ООН россияне стоя почтили память погибших украинцев, чтобы "не выглядеть убийцами".

"Совбез ООН сегодня стоя почтил память всех украинцев, убитых российской армией на нашей земле. Члены российской делегации оглянулись на всех присутствующих в зале Совбеза и тоже решили встать - просто чтобы не выглядеть убийцами откровенно. Но все знают, что это именно российский террор, именно российское государство убивает ни в чем не повинных людей на этой войне, развязанной против украинского народа", - рассказал президент.

Напомним, после обстрелов Кременчуга и Харькова 27 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию самой крупной террористической организацией мира.

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