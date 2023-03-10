Зеленский: Россия не признает границ, поэтому разумно победить ее сейчас и обеспечить безопасность Европе

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в обращении к участникам American Enterprise Institute World Forum.

Он отметил, что Россия не признает никаких границ, "и не бывает такой тирании, не претендующей на глобальное уничтожение свободы".

"Каждая преданная за свободу украинская жизнь – это спасенная жизнь наших соседей: поляков, литовцев, молдован и других свободных европейских народов. Мы должны говорить об этом откровенно. Кремль никогда не хотел останавливаться, покорив только Украину. Никогда! Другие государства Европы – ваши союзники в Европе, – народы в Азии – это так же мишени для России, как и Украина», – сказал Зеленский.

Именно поэтому, подчеркнул он, необходимо и разумно победить Россию сейчас, чтобы обеспечить безопасность Европе и спасти любой другой народ, которому она могла бы угрожать.

"Победить Россию на поле битвы в Украине – это не воевать больше нигде в Европе и вдоль российских границ. Вся помощь, оказываемая сейчас Украине, это, по сути, инвестиция в глобальный мир, в реальную архитектуру безопасности для свободы", – сказал Зеленский.