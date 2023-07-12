Об этом президент сказал на саммите НАТО, который транслирует Еспресо.TV .

Он также подчеркнул, что есть определенные недопонимания по поводу деталей, с которыми сталкивается Украина с американскими партнерами: "Я знаю, что это был вызов для президента США, для Конгресса, для американцев, которые не разделяют поддержку кассетных боеприпасов".

"Россия постоянно использует кассетные боеприпасы на нашей территории, когда убивает наших невинных граждан, используя кластерные снаряды на регулярной основе", - заявил лидер Украины.

Он также подчеркнул, что помощь, которую Украина получит от США, в частности, кассетные боеприпасы, украинские военные будут использовать исключительно против военных группировок противника на оккупированной территории.

"Должна быть определенная справедливость и честность. Мы должны отвоевать нашу территорию, ведь россияне продолжают убивать нас", - добавил Зеленский.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 года Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их передать.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос к США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

30 июня стало известно, что США близки к согласованию предоставления Украине кассетных боеприпасов .

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. А 7 июля против предоставления кассетных боеприпасов выступила Германия .

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов .