Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Сейчас в Крыму в местах компактного проживания кырымлы пытаются найти и мобилизовать больше мужчин. У нас уже есть доказательства этого. Это сознательная попытка России уничтожить крымскотатарский народ, это сознательная попытка государства-агрессора унести жизнь наибольшего количества жителей территории, на которую зашли российские войска", – сказал Зеленский.

Президент призвал жителей оккупированных территорий всеми возможными способами избегать участия в войне против Украины и пытаться выбраться из оккупации.

"У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированной территории: делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов. Любым способом скрывайтесь от российской мобилизации. Избегайте повесток. Старайтесь выехать на свободную территорию. Но если вы все же попадете в российскую армию, то саботируйте любую враждебную активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию относительно оккупантов – их баз, штабов, складов с боеприпасами. И при первой же возможности переходите на наши позиции. Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в сентябре ВСУ освободили уже около 9 тыс. кв. км.

"С начала активных действий на востоке нашего государства в сентябре уже освобождены около 9 тысяч квадратных километров территории, около 400 населенных пунктов. Этот ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают. Делайте, пожалуйста, все, чтобы такой помощи становилось больше", – сказал Зеленский.

Также президент выразил уверенность, что международное сообщество осудит российские преступные псевдореферендумы и принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Украины.

"Абсолютно справедливо мир отреагирует и на псевдореферендумы – они будут однозначно осуждены, и на преступную мобилизацию, которую оккупанты пытаются сейчас провести в Крыму и в других частях Украины, которые они пока контролируют. Это ведь не просто преступления против международного права и права Украины. Это преступления против конкретных людей, против народа", – сказал Зеленский.

Напомним, представительство президента в АР Крым предоставило жителям оккупированного полуострова рекомендации, как избежать мобилизации и участия в боевых действиях.

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