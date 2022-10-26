Зеленский: РФ потеряла столько техники, сколько у большинства армий даже нет. Восстановить это не удастся
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия не сможет восстановить потери, понесенные в войне
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Общее количество сбитых российских вертолётов приближается уже к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники – авиационной и прочей – сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут вооружены. Восстановить эти потери России не удастся. Я благодарю всех наших бойцов за такую постепенную и необратимую демилитаризацию врага", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
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