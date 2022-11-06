Зеленский: РФ может концентрировать силы и средства для повторных массированных ударов по украинской инфраструктуре
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном повторении массированных ударов Россией по энергетической инфраструктуре Украины
Об этом он сказал во время вечернего обращения.
"В эти сутки оккупанты снова применяли иранские ударные дроны. Есть ущерб. Но, к сожалению, есть и попадания.
Мы также понимаем, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре", - отметил он.
По словам Зеленского, речь идет, в частности, об ударах по энергетической инфраструктуре. Для этого России и пригодились иранские ракеты.
- 30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.
- 5 октября в МИД Ирана отрицали поставки дронов-камикадзе в РФ. Позже Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России.
- 6 ноября Зеленский подчеркнул, что ответственность за последствия войны России в Украине будут нести также союзники государства-агрессоры , в том числе иранский режим. По его словам, он обсудил с Урсулой фон дер Ляен ужесточение давления на Иран.
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