Об этом он сказал во время вечернего обращения.

"В эти сутки оккупанты снова применяли иранские ударные дроны. Есть ущерб. Но, к сожалению, есть и попадания.

Мы также понимаем, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре", - отметил он.

По словам Зеленского, речь идет, в частности, об ударах по энергетической инфраструктуре. Для этого России и пригодились иранские ракеты.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

5 октября в МИД Ирана отрицали поставки дронов-камикадзе в РФ. Позже Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России.

6 ноября Зеленский подчеркнул, что ответственность за последствия войны России в Украине будут нести также союзники государства-агрессоры , в том числе иранский режим. По его словам, он обсудил с Урсулой фон дер Ляен ужесточение давления на Иран.

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