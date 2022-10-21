Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу Украины 21 октября.

"Этими неделями становится все более напряженной ситуация вокруг Экспортной зерновой инициативы. Враг делает все, чтобы затормозить наш экспорт продовольствия. Считаю, что этими действиями Россия совершенно сознательно разжигает продовольственный кризис, чтобы он стал таким же острым, как был в первой половине этого года" , – заметил он.

На сегодняшний день более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке нашей агропродукции.

"Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей", - сказал президент.

По его словам, каждый день пребывания судов с продовольствием в очереди означает рост социального и политического напряжения в странах, потребляющих украинскую агропродукцию. К примеру, экспорт продовольствия по вине России задерживается в: Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Ливан, Ирак, Китай, Бангладеш, Индонезия.

ООН, Турция и другие партнеры Украины полностью проинформированы об этой ситуации.

Так, за время работы зерновой инициативы из-за российского торможения Украина недоэкспортировала около трех миллионов тонн продовольствия. А это годовой объем потребления для 10 миллионов человек.

"Россия делает все, чтобы как минимум сотни тысяч из этих людей стали вынужденными мигрантами, которые будут искать убежища в той же Турции или в странах ЕС, или погибнут от голода. А ведь мы с партнерами должны сделать все, чтобы зерновая инициатива не только сохранилась," но и чтобы работала на 100% мощности. Право на еду и на жизнь без голода – это фундаментальные права для абсолютно каждого человека на земле. И поэтому российские попытки обострить продовольственный кризис – это агрессия также против каждого человека на земле», - добавляет Зеленский.

4 октября стало известно, что за два месяца (с 1 августа по 30 сентября) из-за портов Большой Одессы было отгружено 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 кораблях.

В субботу, 8 октября, из украинских портов утром вышли 7 балкеров с зерном на борту.

В воскресенье, 16 октября, в Совместном координационном центре в Стамбуле министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Они заверили, что сейчас нет сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября.

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