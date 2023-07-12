Зеленский: "Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение - были бы идеальными"

Об этом президент сказал на саммите НАТО, который транслирует Еспресо.TV .

Он также отметил, что принятие гарантий безопасности для Украины станет важным и конкретным успехом для нашего государства. Президент подчеркивает, что это гарантии безопасности на пути в НАТО, а не вместо него.

"Я бы очень хотел, чтобы сегодня у нас был успех на саммите, для всех нас — для Украины, для наших воинов, для граждан, детей, для всех абсолютно и, в частности, гарантии безопасности, столь важные для людей. Гарантии безопасности для Украины на пути к НАТО. Не вместо него, а на пути к интеграции. Сегодня эти гарантии безопасности может подтвердить Большая семерка и я думаю, если это произойдет и мы будем работать, это будет важным для нас конкретным успехом. Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но, если бы было приглашение, они были бы идеальными", - пояснил Зеленский.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что группа ключевых союзников Украины близится к достижению соглашения о начале переговоров с Киевом по набору двусторонних обязательств в сфере безопасности.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. Впервые саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это похоже на "неготовность пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс при помощи Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решения Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок. Впоследствии он сообщил, что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, также неизвестно, кто их должен сформулировать.

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