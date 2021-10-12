"Зеленский реанимирует" титушок ". Владимир Омелян в стриме с Сергеем Руденко
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Зеленский реанимирует "титушок", прячет состояние в офшорах и мечтает о втором сроке - на такие темы будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, экс-министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 12:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 13 октября, в 09:00 - разговор будет в рамках программы "Вердикт".
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